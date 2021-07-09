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Мозлі очолить Орландо

Сьогодні 19:41 144 0
З 2014 року він працював асистентом Карлайла в Далласі
Мозлі очолить Орландо
Фото Getty Images
#Орландо

Джерело - sportarena.com.

Новим головним тренером Орландо Меджік стане Джамал Мозлі.

Про це повідомляє ESPN.

З 2014 року Мозлі був асистентом Ріка Карлайла в Далласі. Раніше він працював помічником головного тренера в Клівленді і Денвері.

Орландо шукає нового тренера після відходу Стіва Кліффорда, який очолював Меджік з 2018 року. Під його керівництвом команда двічі виходила в плей-офф.

У нинішньому сезоні Орландо не зміг вийти в плей-оф, посівши 14-е місце в Східній конференції.

Нагадаємо, Фінікс вдруге переграв Мілвокі в фіналі НБА.

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