Мозлі очолить Орландо

З 2014 року він працював асистентом Карлайла в Далласі

Новим головним тренером Орландо Меджік стане Джамал Мозлі.

Про це повідомляє ESPN.

З 2014 року Мозлі був асистентом Ріка Карлайла в Далласі. Раніше він працював помічником головного тренера в Клівленді і Денвері.

Орландо шукає нового тренера після відходу Стіва Кліффорда, який очолював Меджік з 2018 року. Під його керівництвом команда двічі виходила в плей-офф.

У нинішньому сезоні Орландо не зміг вийти в плей-оф, посівши 14-е місце в Східній конференції.

Нагадаємо, Фінікс вдруге переграв Мілвокі в фіналі НБА.