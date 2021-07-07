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Тренерський штаб БК Запоріжжя підсилив литовський фахівець

Сьогодні 20:25 231 0
Баркус став асистентом головного тренера команди
Тренерський штаб БК Запоріжжя підсилив литовський фахівець
#Запоріжжя

Джерело - fbu.ua.

БК Запоріжжя підписав угоду з 30-річним литовським тренером Паулюсом Баркусом, який працюватиме асистентом головного тренера команди Станіслава Овдєєнка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Паулюс Баскус уже має дев`ять років тренерського досвіду. Спеціалізується на скаутингу, індивідуальній роботі з гравцями, приділяючи велику увагу "ментальній стороні" баскетболу. Цінує гравців, які наполегливо ставляться до роботи та прагнуть самовдосконалюватися. 

Як гравець, Паулюс Баркус вигравав NKL - другий за силою дивізіон чемпіонату Литви.

У 21-річному віці Паулюс Баркус завершив кар'єру гравця і одразу став тренером. У 2011 його призначили помічником тренера команди Naglis рідного міста Паланга, яка тоді виступала в найсильнішому дивізіоні чемпіонату країни. За два роки обійняв посаду головного тренера в NKL Лізі, ставши наймолодшим наставником в історії баскетболу Литви. За підсумком сезону номіновано на нагороду Тренер року. Загалом Паулюс Баркус провів у NKL Лізі шість років на різних посадах, потім працював у баскетбольній академії Китаю Zhanf Qingpeng, а в минулому сезоні був головним тренером команди Зестапоні з чемпіонату Грузії.

Нагадаємо, визначився суперник Прометея у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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