Тренерський штаб БК Запоріжжя підсилив литовський фахівець

Баркус став асистентом головного тренера команди

БК Запоріжжя підписав угоду з 30-річним литовським тренером Паулюсом Баркусом, який працюватиме асистентом головного тренера команди Станіслава Овдєєнка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Паулюс Баскус уже має дев`ять років тренерського досвіду. Спеціалізується на скаутингу, індивідуальній роботі з гравцями, приділяючи велику увагу "ментальній стороні" баскетболу. Цінує гравців, які наполегливо ставляться до роботи та прагнуть самовдосконалюватися.

Як гравець, Паулюс Баркус вигравав NKL - другий за силою дивізіон чемпіонату Литви.

У 21-річному віці Паулюс Баркус завершив кар'єру гравця і одразу став тренером. У 2011 його призначили помічником тренера команди Naglis рідного міста Паланга, яка тоді виступала в найсильнішому дивізіоні чемпіонату країни. За два роки обійняв посаду головного тренера в NKL Лізі, ставши наймолодшим наставником в історії баскетболу Литви. За підсумком сезону номіновано на нагороду Тренер року. Загалом Паулюс Баркус провів у NKL Лізі шість років на різних посадах, потім працював у баскетбольній академії Китаю Zhanf Qingpeng, а в минулому сезоні був головним тренером команди Зестапоні з чемпіонату Грузії.

Нагадаємо, визначився суперник Прометея у кваліфікації Ліги чемпіонів.