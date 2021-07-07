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Президент України запропонував спільно з Литвою провести чемпіонат Європи

Сьогодні 17:41 485 0
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Президент України запропонував спільно з Литвою провести чемпіонат Європи
#Зеленський

Джерело - fbu.ua.

Президент України Володимир Зеленський запропонував організувати спільне проведення Україною й Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу.

Про це заявив сам Зеленський.

"Відомо, що баскетбол у Литві є другою релігією і справді національним видом спорту. І, попри тотальну любов українців до футболу, баскетбол також дуже популярний у нашій державі. Тож я хочу запропонувати ідею спільної організації Україною й Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу.

В Україні такий турнір міг бути проведений ще у 2015 році, готувалася відповідна інфраструктура, але з об’єктивних причин цей захід не відбувся.

"Тому ідея спільного проведення баскетбольного турніру - не лише про реалізацію масштабного проекту в цій сфері. Я переконаний, що для українців та литовців така ініціатива стане доброю нагодою об’єднати зусилля й довести, що ми здатні проводити великі події реально світового масштабу", - зазначив Зеленський.

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