Захисник Дніпра відбув дискваліфікацію за вживання марихуани

Американський легіонер Дніпра Генрі Дугат, який в січні припинив співпрацю з дніпрянами нібито за сімейними обставинами, однак насправді відбував дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє пресслужба Національного антидопінгового центру України.

Захисник був відсторонений від гри на період з 19 грудня 2020 року по 18 червня 2021 року, після того, як в його тесті були виявлені метаболіти тетрагидроканнабіол.

НАДЦ вніс прізвище Дугата в список дискваліфікованих спортсменів уже після закінчення терміну дискваліфікації американця.

У минулому сезоні Суперліги Дугат зіграв 11 матчів за Дніпро, в яких набирав в середньому 8,3 очка, 4,4 підбору і 5,6 передачі за 23 хвилини ігрового часу.