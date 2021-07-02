Два американські баскетболісти залишили Київ-Баскет

Джерело - ФБУ.
Американські легіонери Київ-Баскета Брюс Мейсі та Брендон Янг завершили виступи в українській Суперлізі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Клубну кар`єру вони продовжать в інших чемпіонатах.
Брюс Мейсі виступатиме за турецький Орманспор у другому дивізіоні чемпіонату. Минулого сезону він зіграв 46 поєдинків у Суперлізі Паріматч. Набирав в середньому 9,1 очка, 2,8 підбирання та 3,8 передачі.
Брендон Янг гратиме за польський Трефл Сопот. У Суперлізі минулого сезону він зіграв у 47-ми поєдинках. Набирав 12,6 очка, 2,4 підбирання, 4,3 передачі в середньому за матч.