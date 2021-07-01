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Леброн Джеймс завершив кар'єру у збірній США

Сьогодні 11:55 287 0
Леброн Джеймс завершив кар'єру у збірній США
#Джеймс

Джерело - ESPN.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс більше не буде виступати за національну команду США.

Про це заявив генеральний менеджер збірної США Джеррі Коланджело.

"Ви знаєте, час бере своє. Тіло людини розраховане на певний час, в залежності від того, яким видом спорту ви займаєтеся, а потім все йде по похилій. Леброн прийняв рішення не брати участь в останніх Олімпійських іграх, тому що в його житті відбувалося багато інших речей. Він приділив час збірної, вніс свій внесок, який дуже цінний, але, думаю, його час минув", - зазначив Коланджело.

Леброн Джеймс є дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012), а також бронзовим призером Олімпіади-2004 і чемпіонату світу-2006. Всього за збірну США він провів 68 матчів.

Нагадаємо, Портленд визначився з новим головним тренером.

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