Леброн Джеймс завершив кар'єру у збірній США

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс більше не буде виступати за національну команду США.

Про це заявив генеральний менеджер збірної США Джеррі Коланджело.

"Ви знаєте, час бере своє. Тіло людини розраховане на певний час, в залежності від того, яким видом спорту ви займаєтеся, а потім все йде по похилій. Леброн прийняв рішення не брати участь в останніх Олімпійських іграх, тому що в його житті відбувалося багато інших речей. Він приділив час збірної, вніс свій внесок, який дуже цінний, але, думаю, його час минув", - зазначив Коланджело.