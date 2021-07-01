Лікарі винесли вердикт щодо Адетокунбо

Зв'язки баскетболіста залишилися цілими

Джерело - Чемпіон.

Лідер Мілвокі Бакс Янніс Адетокунбо уникнув серйозної травми лівого коліна.

Про це повідомляє відомий журналіст і інсайдер Едріан Войнаровський.

У ході дослідження було виявлено, що зв'язки баскетболіста залишилися цілими.

При цьому поки невідомо, коли Адетокунбо зможе повернутися в стрій. Він продовжить програму реабілітації.

Баскетболіст пошкодив ліве коліно в четвертому матчі серії з Атлантою. Адетокунбо зіткнувся з центровим Атланти Клінтом Галепоя. В результаті зіткнення Янніс довелося покинути паркет. Він так і не зміг більше повернутися на майданчик. Янніс встиг набрати 14 очок і 8 підбирань за 24 хвилини.

Зараз рахунок в серії рівний - 2-2.