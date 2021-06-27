Збірна України виграла всі матчі групи кваліфікації чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Косово в матчі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи – 19:10.

У цьому поєдинку наші хлопці з перших атак контролювали перебіг боротьби. Заволодівши суттєвою перевагою, наші хлопці не скинули обертів, тож до останньої секунди не піддавали сумніву загальний результат.

Відтак три перемоги в трьох матчах групового етапу гарантували нашій команді перше місце в квартеті D.

Чемпіонат Європи. Кваліфікація

Румунія, Констанца

27 червня

Україна – Косово 19:10