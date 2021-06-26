 Збірна України виграла всі матчі кваліфікації і вийшла на чемпіонат Європи 3х3 | Баскетбол | Champion.com.ua
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Збірна України виграла всі матчі кваліфікації і вийшла на чемпіонат Європи 3х3

Сьогодні 21:12 208 0
Збірна України виграла всі матчі кваліфікації і вийшла на чемпіонат Європи 3х3

Джерело - Чемпiон.

Жіноча національна збірна України здобула перемогу над командою Ірландії у стиковому матчі кваліфікації чемпіонату Європи 3х3. Команда Володимира Холопова у складі Ганни Ольховик, Ганни Рульової, Христини Філевич та Наталії Цюбик впевнено перемогла ірландок з рахунком 21:8.

Таким чином, наша команда пройшла всю дистанцію відбору без поразок. Перемігши збірні Латвії (19:11) та Литви (19:6) у групі, та Ірландію у плей-оф, українська збірна забронювала за собою місце у фінальній частині.

Фінальна частина чемпіонату Європи відбудеться у Парижі з 10 по 12 вересня.

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