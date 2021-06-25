У наступному Кубку України буде зіграно Фінал восьми

Затверджено зміни в регламенті проведення турніру

Виконком Федерації баскетболу України затвердив новий формат проведення розіграшу чоловічого Кубку України.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Турнір стартуватиме зі стадії 1/16 фіналу, де, разом з іншими учасниками Кубка, у боротьбу вступатимуть і клуби Суперліги. Минулого сезону, нагадаємо, клуби елітного дивізіону розпочинали свій виступ зі стадії 1/8 фіналу.

Пари першого раунду формуватимуться за допомогою сліпого жеребу - кожна команда може потрапити на кожну. Переможця пари на цьому етапу визначатиме один матч.

За підсумком другого раунду Кубка визначиться вісімка команд, яка гратиме у Фіналі восьми. Всі матчі Фіналу восьми проходитимуть на одному майданчику - це матчі 1/4 фіналу, 1/2 фіналу та фінальний поєдинок.

Місто та дата проведення вирішальних матчів розіграшу Кубку України будуть оголошені пізніше.

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