 У наступному Кубку України буде зіграно Фінал восьми | Баскетбол | Champion.com.ua
Збірна України переграла Швейцарію та здобула путівку на чемпіонат світу
Сьогодні 20:07 1225
Попов залишив розташування збірної України
Сьогодні 22:09 56
Ломаченко пояснив, чому вважає себе переможцем в бою з Лопесом
Сьогодні 21:24 220 1
Ігор Лисов: Щороку приймаємо в Києві європейську та світову еліти
Сьогодні 20:24 136
Клуб німецької Бундесліги хоче підписати Яремчука
Сьогодні 19:24 813
Зінченко посідає друге у рейтингу гравців за кількістю відборів на Євро-2020
Сьогодні 18:24 426
Василь Ломаченко - Масайосі Накатані: онлайн-трансляція бою. LIVE
Сьогодні 14:51 698
Манчестер Сіті за 100 млн фунтів узгодив трансфер Гріліша
Сьогодні 14:14 1407
Вест Гем хоче позбутися Ярмоленка
Сьогодні 08:39 2305
Монреаль переміг Вегас та вийшов у фінал Кубка Стенлі
Сьогодні 08:12 545
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

У наступному Кубку України буде зіграно Фінал восьми

Сьогодні 21:10 134 0
Затверджено зміни в регламенті проведення турніру
У наступному Кубку України буде зіграно Фінал восьми
#ФБУ

Джерело - fbu.ua.

Виконком Федерації баскетболу України затвердив новий формат проведення розіграшу чоловічого Кубку України. 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Турнір стартуватиме зі стадії 1/16 фіналу, де, разом з іншими учасниками Кубка, у боротьбу вступатимуть і клуби Суперліги. Минулого сезону, нагадаємо, клуби елітного дивізіону розпочинали свій виступ зі стадії 1/8 фіналу.

Пари першого раунду формуватимуться за допомогою сліпого жеребу - кожна команда може потрапити на кожну. Переможця пари на цьому етапу визначатиме один матч.

За підсумком другого раунду Кубка визначиться вісімка команд, яка гратиме у Фіналі восьми. Всі матчі Фіналу восьми проходитимуть на одному майданчику - це матчі 1/4 фіналу, 1/2 фіналу та фінальний поєдинок. 

Місто та дата проведення вирішальних матчів розіграшу Кубку України будуть оголошені пізніше.

Раніше, Київ-Баскет підписав форварда збірної України.

Коментарі ()