Джейсон Кідд очолить Даллас

Сторони досягли домовленості про контракт

Джерело - Чемпіон.

Даллас Маверікс найближчим часом очолить відомий в минулому гравець Джейсон Кідд.

Про це повідомляє ESPN.

На тренерському містку Кідд змінить Ріка Карлайла, який покинув клуб після 13-ти років роботи.

Також Маверікс мають намір призначити виконавчого директора Nike Ніко Харрісона на посаду глави фронт-офісу клубу.

Кідд за свою кар'єру очолював Бруклін, Мілвокі, а також був асистентом головного тренера Лейкерс.

Нагадаємо, Даллас покинув плей-оф після поразки в першому раунді від Лос-Анджелеса Кліпперс. Після цієї серії керівництво клубу відправило у відставку генерального менеджера Донні Нельсона, а потім клуб покинув тренер Рік Карлайл.