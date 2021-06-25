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Джейсон Кідд очолить Даллас

Сьогодні 17:25 105 0
Сторони досягли домовленості про контракт
Джейсон Кідд очолить Даллас
#Кідд

Джерело - Чемпіон.

Даллас Маверікс найближчим часом очолить відомий в минулому гравець Джейсон Кідд.

Про це повідомляє ESPN.

На тренерському містку Кідд змінить Ріка Карлайла, який покинув клуб після 13-ти років роботи.

Також Маверікс мають намір призначити виконавчого директора Nike Ніко Харрісона на посаду глави фронт-офісу клубу.

Кідд за свою кар'єру очолював Бруклін, Мілвокі, а також був асистентом головного тренера Лейкерс.

Нагадаємо, Даллас покинув плей-оф після поразки в першому раунді від Лос-Анджелеса Кліпперс. Після цієї серії керівництво клубу відправило у відставку генерального менеджера Донні Нельсона, а потім клуб покинув тренер Рік Карлайл.

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