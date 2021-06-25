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Київ-Баскет підписав українського захисника з NCAA

Сьогодні 10:13 290 0
Київ-Баскет підсилився українським гравцем
Київ-Баскет підписав українського захисника з NCAA
#Київ-Баскет

Джерело - kyiv-basket.com.ua.

Київ-Баскет оголосив про перехід 22-річного українського захисника Іллі Тиртишника.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Ілля останні два сезони провів у другому дивізіоні NCAA, захищаючи кольори Сент Клауд Стейт. У сезоні 2020/21 Тиртишник через травму провів усього 6 поєдинків, в середньому набираючи 11.8 очок та роблячи 3 підбирання та 1 асист за 27 хвилин на паркеті.

Тиртишник був визнаний одним з найперспективніших захисників у 2017 році скаутинговим ресурсом Eurohoops і того ж року представляв Україну на чемпіонаті Європи U20.

Окрім того, у 2016 році Тиртишник допоміг збірній посісти друге місце на чемпіонаті Європи ​​U18 (дивізіон В), набираючи в середньому 16.4 очки, 3.6 підбирань та 3.7 передач під час турніру.

Раніше, Київ-Баскет підписав форварда збірної України.

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