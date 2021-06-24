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Дніпро продовжив угоди ще з двома українськими гравцями

Сьогодні 21:40 125 0
Клуб продовжує комплектацію складу команди на новий баскетбольний сезон
Дніпро продовжив угоди ще з двома українськими гравцями
#Дніпро

Джерело - ФБУ.

Дніпро продовжив угоди на один сезон із захисником Максимом Закурдаєвим та форвардом Романом Бондарчуком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Максим Закурдаєв минулого сезону зіграв 46 поєдинків в Суперлізі. Набирав у середньому 5,7 очка, 1,8 підбирання та 1,3 передачі за поєдинок.

Роман Бондарчук зіграв останнього сезону 22 поєдинки в Суперлізі. У середньому набирав 1,4 очка, 0,8 підбирання, 0,3 передачі.

Бондарчук став уже восьмим гравцем у складі Дніпра на наступний сезон.

Раніше, Дніпро продовжив угоду з капітаном та українським захисником.

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