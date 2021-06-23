Ключовий гравець Лейкерс заарештований за зберігання марихуани

У гравця виявили марихуану

Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Алекс Карузо заарештований в Сан-Антоніо за зберігання марихуани.

Про це повідомляє Complex Sports.

27-річний баскетболіст був затриманий поліцією університету Техас A & M в окрузі Бразос у вівторок. Під час обшуку у Карузо була знайдена марихуана в обсязі менш як 2 унцій (55 грамів). Алекс був звільнений після сплати двох окремих штрафів у розмірі 3500 доларів. Згідно із законодавством штату, кримінальна відповідальність загрожує за обсяги зберігання марихуани понад 4 унцій.

Чинний контракт з Лос-Анджелесом Карузо закінчується після закінчення нинішнього сезону. Гравець вийде на ринок вільних агентів і може покинути команду.

Карузо в минулому сезоні був одним з ключових гравців ротації Лейкерс і цінувався своєї ефективністю в захисті.ому вдалих ігор в складі команди.

Раніше, Детройт отримав перший пік драфту-2021.