Букер повторив неймовірне досягнення Джеймса

Букер гідний спадкоємець Кобі Браянта

Джерело - Чемпіон.

Захисник Фінікса Девін Букер в першому матчі фіналу Західної конференції проти Кліпперс (120:114) зібрав перший тріпл-дабл в кар'єрі (40+13 підбирань+11 передач).

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Букер став лише третім баскетболістом в історії НБА, якому в фіналі конференції вдалося оформити тріпл-дабл з як мінімум 40 набраними очками. Крім Девіна аналогічне досягнення є в резюме тільки у ЛеБрона Джеймса і Чарльза Барклі.

Також Букер став шостим гравцем після Луки Дончича, Леброна Джеймса, Боба Макаду, Ріка Беррі і Вілта Чемберлена, якому в дебютній появі в плей-оф вдалося в декількох матчах набрати 40 очок.

Девін Букер в плей-оф в середньому за гру набирає по 29,0 очка, 7,4 підбирання і 5,4 передачі.