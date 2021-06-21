Жіноча збірна Україна зіграє на турнірі в Румунії

Жіноча збірна Україна готується до відбору на Євро

Жіноча національна збірна України прибула до Румунії, де проведе серію поєдинків в рамках підготовки до кваліфікації чемпіонату Європи-2021.

Команда Володимира Холопова протистоятиме двом румунським збірним та команді Росії протягом трьох днів — з 21 по 23 червня.

У складі збірної України на турнір відправились: Юлія Мусієнко, Ганна Рульова, Ганна Ольховик, Христина Філевич, та Наталя Цюбик.

Для збірної України відбір на ЧЄ-2021 відбудеться у румунській Констанці 26-27 червня. Жіноча збірна України на груповому етапі гратиме проти Латвії та Литви. Усі матчі – 26 червня.