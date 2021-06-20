Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 червня, у чвертьфінальному матчі плей-оф НБА Бруклін поступився Мілвокі.
НБА
Плей-оф
18 червня, 1/4 фіналу
Бруклін - Мілвокі 111:115 OT (28:25, 25:22, 28:35, 28:27, 2:6)
Бруклін: Дюрент (48 + 9 підбирань + 6 передач), Гарден (22 + 9 підбирань + 9 передач), Гріффін (17 + 11 підбирань), Браун (14), Гарріс (10 + 9 підбирань) - старт.
Мілвокі: Я. Адетокумбо (40 + 13 підбирань), Міддлтон (23 + 10 підбирань + 6 передач + 5 перехоплень), Б. Лопес (19 + 8 підбирань + 4 блок-шота), Голідей (13 + 7 підбирань + 8 передач), Такер (11) - старт; Коннотон (9).
Рахунок в серії - 3:4.
Раніше, Кліпперс оформили божевільний камбек в матчі з Ютою і вийшли у фінал Заходу.