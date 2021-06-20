Рахунок у серії 4:3

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 червня, у чвертьфінальному матчі плей-оф НБА Бруклін поступився Мілвокі.

НБА

Плей-оф

18 червня, 1/4 фіналу

Бруклін - Мілвокі 111:115 OT (28:25, 25:22, 28:35, 28:27, 2:6)

Бруклін: Дюрент (48 + 9 підбирань + 6 передач), Гарден (22 + 9 підбирань + 9 передач), Гріффін (17 + 11 підбирань), Браун (14), Гарріс (10 + 9 підбирань) - старт.

Мілвокі: Я. Адетокумбо (40 + 13 підбирань), Міддлтон (23 + 10 підбирань + 6 передач + 5 перехоплень), Б. Лопес (19 + 8 підбирань + 4 блок-шота), Голідей (13 + 7 підбирань + 8 передач), Такер (11) - старт; Коннотон (9).

Рахунок в серії - 3:4.

Раніше, Кліпперс оформили божевільний камбек в матчі з Ютою і вийшли у фінал Заходу.