Прометей обрав нове місто для клубу

Прометей переїде в Слобожанське

Джерело - Чемпіон.

Прометей готується до переїзду в Слобожанське – селище міського типу, який примикає до північної околиці Дніпра.

Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.

У селищі вже упорядковується спортивний зал на тисячу місць, де і будуть грати баскетбольні і волейбольна команда Прометея.

Єврокубкові матчі клуб зможе проводити в запорізькому Палаці спорту Юність. У планах керівництва клубу – будівництво власної арени.

Нагадаємо, Прометей залишить Кам'янське через тиск місцевої влади.