Визначився володар чергової індивідуальної нагороди

Джерело - ФБУ.

Найкращим захисником чемпіонату визнано баскетболіста Дніпра Іссуфа Санона.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Гравець національної збірної України в 21 рік став ключовим гравцем своєї команди, яка завершила виступ в плей-оф, програвши півфінальну серію Прометею (1-3).

Санон взяв участь у 35 матчах регулярного чемпіонату, в яких за 21.3 хвилини набирав 10.7 очка, робив 3.6 передачі, 3.4 підбирання та 1.0 перехоплення (РЕ 12.1) за 39.2% реалізації триочкових та 54.1% двоочкових кидків.

Санон став повноцінним лідером команди в матчах плей-оф: у 9 поєдинках постсезону захисник набирав 14.3 очка, робив 2.8 передачі, 2.4 підбирання та 1.1 перехоплення за 21.2 хвилини на майданчику (РЕ 13.1).

Середня статистика за сезон у Іссуфа склала 11.4 очка, 3.4 передачі, 3.2 підбирання та 1.0 перехоплення за 38.2% реалізації триочкових та 54.7% двоочкових кидків.

Найяскравішим індивідуальним перфомансом Санона в сезоні став виступ у третьому матчі серії першого раунду плей-оф проти Будівельника. Захисник набрав 27 очок в матчі та за 21 за четверту чверть, що дозволило Дніпру врятувати ключову гру, скоротити рахунок у серії та в підсумку переломити її хід.

Нагадаємо, Вон став MVP фінальної серії Суперліги.