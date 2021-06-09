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Визначено MVP сезону НБА

Сьогодні 08:25 416 0
Став відомий MVP сезону НБА
Визначено MVP сезону НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Центровий Денвер Наггет Нікола Йокич визнаний MVP сезону НБА.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Йокич отримав 91 з 100 голосів за перше місце і набрав 971 очко. Центровий Філадельфії Джоел Ембіід посів друге місце - 586 очок (один голос за перше місце і 62 голоси - за друге). Розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі посів третє місце з п'ятьма голосами за перше місце і 453 очками.

У сезоні 2020/21 сербський баскетболіст провів 72 матчі і в середньому набирав 26,4 очка, 10,8 підбирання, 8,3 передачі, 1,3 перехоплення і 0,7 блока.

Він допоміг Денверу посісти третє місце в Західній конференції.

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Публикация от NBA (@nba)

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