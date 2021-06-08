Київ-Баскет продовжив контракт з Багатскісом

Айнарс Багатскіс підписав новий контракт з Київ-Баскетом

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс продовжить працювати у Києв-Баскеті.

Про це повідомив журналіст Олександр Прошута з посиланням на свої джерела.

Латвієць продовжив угоду з київським клубом на один сезон.

Багатскіс працює у Києв-Баскеті з 2019 року. У сезоні 2019/20 він ставав срібним призером Суперліги, а в цьому - виграв регулярний чемпіонат, але поступився Запоріжжю у півфіналі плей-оф.

Раніше, Запоріжжя перемогло Київ-Баскет та вийшло до фіналу Суперліги.