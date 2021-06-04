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Леброн вперше в кар'єрі вилетів у першому раунді плей-оф НБА

Сьогодні 18:13 83 0
Лейкерс не змогли пройти перший раунд плей-оф НБА
Леброн вперше в кар'єрі вилетів у першому раунді плей-оф НБА
#Леброн, #НБА, #Лейкерс

Джерело - isport.ua.

Лейкерс у шостому матчі серії першого раунду плей-офф поступилися Фініксу.

Лос-Анджелеський клуб програв з рахунком 113:100 і поступився в серії з рахунком 4-2, покинувши розіграш плей-оф.

Лідер Лейкерс Леброн Джеймс вперше в кар'єрі вилетів з плей-оф після першого раунду. Раніше у 36-річного баскетболіста був результат 14:0 в серіях першого раунду.

Відзначимо, що 9 серій першого раунду плей-оф Леброн виграв з Клівлендом, ще 4 - з Маямі і 1 - з Лейкерс в сезоні-2019/20, коли лос-анджелеський клуб став чемпіоном.

У шостому матчі серії проти Санз Леброн провів на паркеті 41 хвилину і за цей час набрав 29 очок, 9 підбирань, 7 передач, 2 перехоплення та 2 блок-шоти. У його пасиві 3 втрати і 1 фол.

Раніше, Філадельфія, Атланта та Юта вийшли до чвертьфіналу плей-оф НБА.

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