Збірна України 3х3 побореться за останню путівку на Олімпіаду

Збірна України 3х3 зіграє в кваліфікації Олімпіади

В угорському Дебрецені 4-6 червня відбудеться універсальний кваліфікаційний турнір на Олімпійські ігри в Токіо-2020, де за останню путівку поборються шість збірних, серед яких і чоловіча команда України.

Про це повідомляє ФБУ.

Чоловіча збірна України 3х3 за рейтингом не виступала в Австрії, а в універсальній кваліфікації вона перебувала в черзі на участь. Щоб потрапити в Дебрецен, необхідно було, аби дві команди з трьох основних учасників універсальної кваліфікації вибороли олімпійські путівки в Граці. І це сталося.

Латвія, Нідерланди та Польща змогли пробитися в Токіо завдяки потраплянню в трійку найсильніших в Австрії. Таким чином вони звільнили два місця в універсальній кваліфікації, які дісталися Бельгії та Україні.

Таким чином, 4-6 червня Україна побореться за останній білет на Олімпіаду.

В суперниках буде п’ять збірних: Угорщина, Монголія, Словенія, Румунія та Бельгія. Останню ліцензію на Олімпіаду отримає лише переможець кваліфікації.