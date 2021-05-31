Збірна України 3х3 побореться за останню путівку на Олімпіаду

Джерело - ukrbasket.net.
В угорському Дебрецені 4-6 червня відбудеться універсальний кваліфікаційний турнір на Олімпійські ігри в Токіо-2020, де за останню путівку поборються шість збірних, серед яких і чоловіча команда України.
Про це повідомляє ФБУ.
Чоловіча збірна України 3х3 за рейтингом не виступала в Австрії, а в універсальній кваліфікації вона перебувала в черзі на участь. Щоб потрапити в Дебрецен, необхідно було, аби дві команди з трьох основних учасників універсальної кваліфікації вибороли олімпійські путівки в Граці. І це сталося.
Латвія, Нідерланди та Польща змогли пробитися в Токіо завдяки потраплянню в трійку найсильніших в Австрії. Таким чином вони звільнили два місця в універсальній кваліфікації, які дісталися Бельгії та Україні.
Таким чином, 4-6 червня Україна побореться за останній білет на Олімпіаду.
В суперниках буде п’ять збірних: Угорщина, Монголія, Словенія, Румунія та Бельгія. Останню ліцензію на Олімпіаду отримає лише переможець кваліфікації.