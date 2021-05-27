Вашингтон з Ленем поступився Філадельфії, Нью-Йорк обіграв Атланту. Результати плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі плей-оф НБА.
Актуально: Лень набрав 12 очок у матчі плей-оф проти Філадельфії
НБА - Плей-оф
27 травня
Філадельфія - Вашингтон 120:95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15)
Рахунок в серії 2:0
Український центровий Вашингтона Олексій Лень вийшов у стартовому складі та зіграв 12:11 хвилин. За цей час він набрав 6 очок (3/5 двоочкових), зробив 5 передач, 1 перехоплення та 2 фоли.
Нью-Йорк - Атланта 101:92 (20:27, 24:30, 32:18, 25:17)
Рахунок в серії 1:1
Юта - Мемфіс 141:129 (36:27, 38:27, 29:43, 38:32)
Рахунок в серії 1:1