Вашингтон з Ленем поступився Філадельфії, Нью-Йорк обіграв Атланту. Результати плей-оф НБА

Результати плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі плей-оф НБА.

Актуально: Лень набрав 12 очок у матчі плей-оф проти Філадельфії

НБА - Плей-оф

27 травня

Філадельфія - Вашингтон 120:95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15)

Рахунок в серії 2:0

Український центровий Вашингтона Олексій Лень вийшов у стартовому складі та зіграв 12:11 хвилин. За цей час він набрав 6 очок (3/5 двоочкових), зробив 5 передач, 1 перехоплення та 2 фоли.

Нью-Йорк - Атланта 101:92 (20:27, 24:30, 32:18, 25:17)

Рахунок в серії 1:1

Юта - Мемфіс 141:129 (36:27, 38:27, 29:43, 38:32)

Рахунок в серії 1:1