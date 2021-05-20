Лейкерс вийшли до плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

У Західній конференції визначаються останні учасники плей-оф НБА.

У турнірі плей-ін пари сформовані таким чином: 7 зіграє з 8, а 9 з 10. Переможець першої пари автоматично отримає 7-й посів. Переможений у першій парі зіграє з переможцем другої пари та визначить останню восьму команду в конференції.

Лейкерс переграли Голден Стейт і вийшли до плей-оф НБА. Голден Стейт за путівку до плей-оф вестиме боротьбу з Мемфісом, який переміг Сан-Антоніо.

Вирішальний матч за останню путівку в плей-оф від Західної конференції відбудеться 22 травня.

НБА

Турнір плей-ін

Західна конференція

20 травня

Лос-Анджелес Лейкерс (7) - Голден Стейт Ворріорз (8) 103:100 (22:28, 20:27, 35:24, 26:21)

Мемфіс Гріззліс (9) - Сан-Антоніо Сперз (10) 100:96 (38:19, 18:30, 16:16, 28:31)