 Дніпро розібрався з Будівельником у третьому матчі плей-оф Суперліги | Баскетбол | Champion.com.ua
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Дніпро розібрався з Будівельником у третьому матчі плей-оф Суперліги

Сьогодні 22:28 51 0
Дніпро скоротив відставання в чвертьфіналі Суперліги
Дніпро розібрався з Будівельником у третьому матчі плей-оф Суперліги
#Дніпро, #Будівельник, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Будівельник поступився вдома Дніпру у третьому поєдинку чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги.

Героєм матчу став Ісуф Санон, який став не лише найрезультативнішим у матчі, а й вирішальним фактором першої перемоги Дніпра в поєдинку серії – 27 очок.

Наступний, четвертий матч серії, команди зіграють у Києві 20 травня.

Суперліга - Плей-оф
1/4 фіналу, Матч 3
18 травня

Будівельник – Дніпро – 72:81 (18:26, 11:15, 22:13, 21:27)

(Рахунок серії – 2:1)

Будівельник: Дж. Джонсон 17о + 12пд, Бурт 15о + 6пр, Дево 13о + 7пд, Яковічс 13о + 7пр, Девенпорт 6о + 6пд, Кобець 4, Кожем`якін 4, Джеферсон, Козлов, Звонов. 

Дніпро: Санон 27, Кравцов 11, Купер 8о + 8пр, Закурдаєв 7, Террел 7, Бобров 6о + 8пд, Тимофеєнко 6о + 7пд, Глєбов 4, Шундель 3, Коломойський 2, Бондарчук.

Раніше, Київ-Баскет обіграв Черкаські Мавпи та вийшов у півфінал плей-оф Суперліги.

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