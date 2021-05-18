Жіноча збірна України 3х3 зіграє на турнірах у Нідерландах

Збірна України готується до олімпійського турніру

Збірна України з баскетболу 3х3 прибула до Амстердама, де, готуючись до олімпійської кваліфікації, виступить на контрольних турнірах.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

18-19 травня українки стартують на дводенному турнірі. Суперницями на першому етапі будуть три склади команди Нідерландів, збірна Естонії та два склади росіянок,

19 травня відбудеться другий турнір. Опонентки на груповому етапі - перші склади нідерландок та росіян. У другій групі гратимуть другі склади господарок, росіян та естонська команда.

До Нідерландів наша команда прибула таким складом: Ганна Рульова, Христина Філевич, Ольга Мазніченко, Ганна Ольховик, Наталя Цюбик, Вікторія Кондусь.

Олімпійська кваліфікація відбудеться 26-30 травня в австрійському Граці. У групі B суперниками збірної України будуть Іран, Японія, Австралія та Таїланд. До чвертьфіналу виходять по дві команди з групи. За підсумками змагань путівки на Олімпіаду отримають троє призерів.