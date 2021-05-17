Збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на турнірі у Франції

Турнір стартує 20 травня

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 виступить на міжнародному турнірі у французькому місті Вуарон.

Про це повідомляє ФБУ.

Турнір у Франції триватиме з 20 по 23 травня. Наша команда виступатиме двома складами. Україна-1 в групі A гратиме проти Франції-1 та Домініканської Республіки. Суперниками України-2 в групі С будуть США та Алжир.

Головними для нашої команди поточного літнього сезону будуть можлива участь у Загальному олімпійському кваліфікаційному турнірі в угорському Дебрецені 4-6 червня. Участь у ньому української команди залежить від результатів олімпійської кваліфікації в австрійському Граці 26-30 травня.