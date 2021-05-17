 Збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на турнірі у Франції | Баскетбол | Champion.com.ua
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Збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на турнірі у Франції

Сьогодні 18:14 923 0
Турнір стартує 20 травня
Збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на турнірі у Франції
#ФБУ, #Україна

Джерело - ukrbasket.net.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3  виступить на міжнародному турнірі у французькому місті Вуарон.

Про це повідомляє ФБУ.

Турнір у Франції триватиме з 20 по 23 травня. Наша команда виступатиме двома складами. Україна-1 в групі A гратиме проти Франції-1 та Домініканської Республіки. Суперниками України-2 в групі С будуть США та Алжир.

Головними для нашої команди поточного літнього сезону будуть можлива участь у Загальному олімпійському кваліфікаційному турнірі в угорському Дебрецені 4-6 червня. Участь у ньому української команди залежить від результатів олімпійської кваліфікації в австрійському Граці 26-30 травня.

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