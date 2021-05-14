Визначено найціннішого гравця основної частини сезону

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 14 травня, завершилося голосування за найціннішого гравця основної частини сезону - MVP регулярного чемпіонату Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Система визначення MVP залишилася незмінною - обирали найкращі фани, капітани клубів Суперліги та організатори. Тож настав час підбити підсумки та назвати найкращого гравця регулярного сезону.

Підсумки голосування за MVP регулярного чемпіонату Суперліги:

Майк Кеффі (Запоріжжя) - 11 балів

Богдан Близнюк (Київ-Баскет) - 6 балів

В’ячеслав Бобров (Дніпро) - 6 балів

Льюїс Салліван (Хімік) - 5 балів

Нагадаємо, Київ-Баскет переміг Черкаських Мавп у плей-оф Суперліги.