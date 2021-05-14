Джерело - ФБУ.
Сьогодні, 14 травня, завершилося голосування за найціннішого гравця основної частини сезону - MVP регулярного чемпіонату Суперліги.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Система визначення MVP залишилася незмінною - обирали найкращі фани, капітани клубів Суперліги та організатори. Тож настав час підбити підсумки та назвати найкращого гравця регулярного сезону.
Підсумки голосування за MVP регулярного чемпіонату Суперліги:
Майк Кеффі (Запоріжжя) - 11 балів
Богдан Близнюк (Київ-Баскет) - 6 балів
В’ячеслав Бобров (Дніпро) - 6 балів
Льюїс Салліван (Хімік) - 5 балів
Нагадаємо, Київ-Баскет переміг Черкаських Мавп у плей-оф Суперліги.