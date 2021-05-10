Визначилися усі учасники та пари плей-оф Суперліги

Джерело - fbu.uа.
В українській Суперлізі визначилися вісім команд учасників плей-оф сезону 2020/21.
Про це повідомляє ФБУ.
Сітка плей-оф сезону Суперліги
Матч №1. Київ-Баскет - Черкаські Мавпи (12-23 травня)
Матч №2. Дніпро - Будівельник (13-23 травня)
Матч №3. Прометей - Хімік (14-24 травня)
Матч №4. Запоріжжя - Тернопіль-ТНЕУ (14-24 травня)
Переможцями плей-оф стануть ті команди, які першими здобудуть три перемоги у серії. Вони визначать півфінальні пари.
Матч №5. Переможець матчу №1 - переможець матчу №4 (27 травня - 6 червня)
Матч №6. Переможець матчу №2 - переможець матчу №3 (28 травня - 7 червня)
Фінальна серія Суперліги запланована на 10 червня.