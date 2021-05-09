Вестбрук повторив рекорд легенди НБА за кількістю трипл-дабл

Джерело - Чемпіон.
У матчі з Індіаною розігруючий Вашингтона Расселл Вестбрук оформив черговий трипл-дабл.
32-річний баскетболіст вийшов у старті і відіграв 43 хвилини 49 секунд. За цей час він набрав 33 очки (8/19 двоочкових, 3/7 триочкових, 8/9 штрафних), зробив 19 підборів і 15 передач.
Цей трипл-дабл став 181-м в кар'єрі Вестбрука, і, таким чином, він зрівнявся з легендарним Оскаром Робертсоном, якому належить рекорд за цим показником в історії НБА. Рекорд тримається вже довгий час, так як Робертсон завершив кар'єру ще в 1974 році.
Russell Westbrook 🤝 Oscar Robertson— Washington Wizards (@WashWizards) May 9, 2021
1️⃣8️⃣1️⃣ triple-doubles pic.twitter.com/YnZNUZDP8C