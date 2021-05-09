 Вестбрук повторив рекорд легенди НБА за кількістю трипл-дабл | Баскетбол | Champion.com.ua
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Вестбрук повторив рекорд легенди НБА за кількістю трипл-дабл

Сьогодні 13:55 324 0
На рахунку американця 181 трип-дабл
Вестбрук повторив рекорд легенди НБА за кількістю трипл-дабл
#Вашинтог, #НБА

Джерело - Чемпіон.

У матчі з Індіаною розігруючий Вашингтона Расселл Вестбрук оформив черговий трипл-дабл.

32-річний баскетболіст вийшов у старті і відіграв 43 хвилини 49 секунд. За цей час він набрав 33 очки (8/19 двоочкових, 3/7 триочкових, 8/9 штрафних), зробив 19 підборів і 15 передач.

Цей трипл-дабл став 181-м в кар'єрі Вестбрука, і, таким чином, він зрівнявся з легендарним Оскаром Робертсоном, якому належить рекорд за цим показником в історії НБА. Рекорд тримається вже довгий час, так як Робертсон завершив кар'єру ще в 1974 році.

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