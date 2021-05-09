Вестбрук повторив рекорд легенди НБА за кількістю трипл-дабл

На рахунку американця 181 трип-дабл

Джерело - Чемпіон.

У матчі з Індіаною розігруючий Вашингтона Расселл Вестбрук оформив черговий трипл-дабл.

32-річний баскетболіст вийшов у старті і відіграв 43 хвилини 49 секунд. За цей час він набрав 33 очки (8/19 двоочкових, 3/7 триочкових, 8/9 штрафних), зробив 19 підборів і 15 передач.

Цей трипл-дабл став 181-м в кар'єрі Вестбрука, і, таким чином, він зрівнявся з легендарним Оскаром Робертсоном, якому належить рекорд за цим показником в історії НБА. Рекорд тримається вже довгий час, так як Робертсон завершив кар'єру ще в 1974 році.