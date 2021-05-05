Хімік розібрався із Черкаськими Мавпами у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Хімік здобув виїзну перемогу над Черкаськими Мавпами у регулярному чемпіонаті Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
05 травня
Черкаські Мавпи – Хімік 82:91 (26:22, 16:29, 24:22, 16:18)
Черкаські Мавпи: Камерон Скотт 16 очок + 6 підбирань + 3 передач, Райт 8 очок + 2 передач, Конєв 15 очок + 5 підбирань + 5 передач, Скапінцев 17 очок + 5 підбирань + 1 передач, Янг 8 очок + 2 передач
Хімік: Войналович 15 очок + 1 передач, Нельсон 20 очок + 5 підбирань + 2 передач, Антіпов 7 очок + 5 підбирань, Салліван 25 очок + 8 підбирань + 5 передач, Зотов 9 очок + 2 підбирань + 10 передач
Раніше, визначено MVP тижня у Суперлізі.