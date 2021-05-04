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У Росії 5 юних баскетболісток загинули в ДТП

Сьогодні 08:39 627 0
3 травня в Волгограді оголошено жалобу
У Росії 5 юних баскетболісток загинули в ДТП
#баскетбол, #ДТП

Джерело - sports.ru.

У Волгограді пройшли похорони п'ятьох учениць спортивної школи олімпійського резерву №2, які загинули 30 квітня в результаті ДТП.

Про це повідомляє sports.ru.

Минулої п'ятниці на 535-му кілометрі автодороги РД-216 Астрахань - Ставрополь сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF і пасажирського автобуса, який віз на турнір в місто Черкеськ (Ставропольський край) баскетбольну команду волгоградської СШОР №2, складену з дівчаток 2008-го і 2009-го років народження. В результаті інциденту п'ятеро дітей загинули, ще дев'ять були госпіталізовані з різними травмами. 2 травня шестеро дітей і одного дорослого доставили літаком МНС до Москви для проходження лікування в НМІЦ нейрохірургії імені Бурденка і лікарні РНІМУ імені Пирогова.

Причиною ДТП став виїзд на зустрічну смугу руху легкового автомобіля ВАЗ-2109. Водій дев'ятки не встиг завершити маневр і в'їхав в ліве колесо вантажівки. Після удару завантажене зерном авто з напівпричепом Тонар втратило керування, завалилося на бік і врізалося в мікроавтобус з дітьми.

Відстань від Волгограда до Черкеська становить близько 700 кілометрів. У таких випадках для перевезення дітей рекомендується використовувати залізничний транспорт. Однак між містами немає встановленого авіа-і з/д сполучення, а рейсовий автобус скасували.

Тренер СШОР №2 Тетяна Шахматова, чия дочка також виступала в складі команди, попросила допомоги у Руслана Нахметова, дядька однієї з підопічних. Водій погодився довезти пасажирів на мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter за 25 тисяч рублів. Всього в салоні перебувало 18 осіб.

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