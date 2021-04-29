Маямі обіграло Сан-Антоніо, перемоги Юти та Філадельфії. Результати матчів НБА

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
29 квітня
Клівленд - Орландо 104:109 (16:26, 28:24, 17:32, 43:27)
Філадельфія - Атланта 127:83 (37:17, 30:22, 26:24, 34:20)
Бостон - Шарлотт 120:111 (39:19, 19:28, 30:33, 32:31)
Нью-Йорк - Чикаго 113:94 (32:19, 20:29, 24:27, 37:19)
Маямі - Сан-Антоніо 116:111 (31:20, 24:34, 27:20, 34:37)
Денвер - Нью-Орлінс 114:112 (35:25, 25:26, 27:27, 27:34)
Мемфіс - Портленд 109:130 (23:38, 23:36, 37:28, 26:28)
Сакраменто - Юта 105:154 (27:30, 17:46, 30:40, 31:38)
Фінікс - Кліпперс 109:101 (39:31, 24:22, 23:27, 23:21)