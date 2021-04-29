 Маямі обіграло Сан-Антоніо, перемоги Юти та Філадельфії. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Маямі обіграло Сан-Антоніо, перемоги Юти та Філадельфії. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:25 569 0
Результати матчів НБА
Маямі обіграло Сан-Антоніо, перемоги Юти та Філадельфії. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

29 квітня

Клівленд - Орландо 104:109 (16:26, 28:24, 17:32, 43:27)

Філадельфія - Атланта 127:83 (37:17, 30:22, 26:24, 34:20)

Бостон - Шарлотт 120:111 (39:19, 19:28, 30:33, 32:31)

Нью-Йорк - Чикаго 113:94 (32:19, 20:29, 24:27, 37:19)

Маямі - Сан-Антоніо 116:111 (31:20, 24:34, 27:20, 34:37)

Денвер - Нью-Орлінс 114:112 (35:25, 25:26, 27:27, 27:34)

Мемфіс - Портленд  109:130 (23:38, 23:36, 37:28, 26:28)

Сакраменто - Юта 105:154 (27:30, 17:46, 30:40, 31:38)

Фінікс - Кліпперс 109:101 (39:31, 24:22, 23:27, 23:21)

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