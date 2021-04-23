Бостон переграв Фінікс, Філадельфія програла Мілвокі. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 6 матчів.
НБА - Регулярний чемпіонат
23 квітня
Бостон - Фінікс 99:86 (26:21, 27:16, 24:28, 22:21)
Мілвокі - Філадельфія 124:117 (40:26, 37:34, 31:27, 16:30)
Орландо - Нью-Орлеан 100:135 (27:29, 25:45, 18:34, 30:27)
Сан-Антоніо - Детройт 106:91 (26:25, 31:22, 25:23, 24:21)
Чикаго - Шарлот 108:91 (34:23, 24:21, 30:23, 20:24)
Даллас - Лейкерс 115:110 (31:26, 31:25, 32:39, 21:20)
Нагадаємо, Каррі повторив досягнення Джордана та встановив черговий рекорд.