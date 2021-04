Чемпіон НБА стане конкурентом Леня у Вашингтоні

Вашингтон Візардс підписали 26-річного центрового Джордана Белла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Белл уклав контракт на 10 днів. Відзначимо, що в січні 2021 року Вашингтон вже підписував короткостроковий контракт з баскетболістом, він зіграв за клуб 3 матчі, в середньому за гру набирає 3,3 очка і робить 5,3 підбирання.

До цього Вашингтон відрахував атакуючого захисника Джерома Робінсона, щоб вмістити у заявці центрового.

На позиції п'ятого номера Белл буде конкурувати з українцем Олексієм Ленем, який є стартовим центровим клубу.

Джордан Белл за свою кар'єру грав за Голден Стейт Ворріорс, Міннесоту Тімбервулвз і Мемфіс Гріззліс. У 2018-му році в складі Голден Стейт він ставав чемпіоном НБА.

OFFICIAL: We've signed F/C Jordan Bell to a 10-day contract.



Welcome back, @1jordanbell!