 Чемпіон НБА стане конкурентом Леня у Вашингтоні | Баскетбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Чемпіон НБА стане конкурентом Леня у Вашингтоні

Сьогодні 20:11 283 0
Візардс підсилюють передню лінію
Чемпіон НБА стане конкурентом Леня у Вашингтоні
#Вашингтон

Джерело - Чемпіон.

Вашингтон Візардс підписали 26-річного центрового Джордана Белла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Белл уклав контракт на 10 днів. Відзначимо, що в січні 2021 року Вашингтон вже підписував короткостроковий контракт з баскетболістом, він зіграв за клуб 3 матчі, в середньому за гру набирає 3,3 очка і робить 5,3 підбирання.

До цього Вашингтон відрахував атакуючого захисника Джерома Робінсона, щоб вмістити у заявці центрового.

На позиції п'ятого номера Белл буде конкурувати з українцем Олексієм Ленем, який є стартовим центровим клубу.

Джордан Белл за свою кар'єру грав за Голден Стейт Ворріорс, Міннесоту Тімбервулвз і Мемфіс Гріззліс. У 2018-му році в складі Голден Стейт він ставав чемпіоном НБА.

Раніше, Лень допоміг Вашингтону перемогти Сакраменто.

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