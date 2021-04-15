Причиною такого рішення баскетболіста стала аритмія серця

Джерело - Чемпіон.

Важкий форвард Брукліна Ламаркус Олдрідж вирішив негайно покинути Нетс і завершити свою 15-річну кар'єру в НБА.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чарану.

Матч проти Лейкерс (101:125), який відбувся 10 квітня, став останнім для Олдріджа в його кар'єрі.

Причиною такого рішення 35-річного баскетболіста стала аритмія серця.

Aldridge says he played his last NBA game on April 10 while dealing with an irregular heartbeat: "Though I'm better now, what I felt with my heart that night was still one of the scariest things I've experienced." https://t.co/WdoHDnnE4l — Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2021

Нагадаємо, Олдрідж почав кар'єру в НБА у 2006 році, коли його обрали під другим номером драфта. До 2015 року він грав за Портленд, а з 2015 по 2021 роки - за Сан-Антоніо.

Раніше, Лень допоміг Вашингтону перемогти Сакраменто.