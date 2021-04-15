Денвер обіграв Маямі, Бруклін поступився Філадельфії. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
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НБА - Регулярний чемпіонат
15 квітня
Філадельфія - Бруклін 123:117 (32:28, 33:30, 29:26, 29:33)
Шарлот - Клівленд 90:103 (23:27, 18:22, 25:26, 24:28)
Торонто - Сан-Антоніо 117:112 (30:32, 28:25, 27:25, 32:30)
Детройт - Кліпперс 98:100 (27:30, 22:23, 28:20, 21:27)
Нью-Орлінс - Нью-Йорк 106:116 (26:26, 26:27, 37:40, 17:23)
Чикаго - Орландо 106:115 (22:32, 31:22, 19:39, 34:22)
Х'юстон - Індіана 124:132 (24:33, 31:42, 39:31, 30:26)
Мемфіс - Даллас 113:114 (34:32, 26:25, 29:26, 24:31)
Денвер - Маямі 123:106 (26:31, 34:18, 36:30, 27:27)
Міннесота - Мілвокі 105:130 (19:24, 25:37, 35:45, 26:24)