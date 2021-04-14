Трьох арбітрів відсторонено від роботи на матчах Суперліги

Судді допустили неякісне обслуговування матчів Дивізіону А

Джерело - ФБУ.

Технічна комісія Федерації баскетболу України відсторонила від роботи трьох арбітрів, які обслуговували матчі чоловічої національної першості у Дивізіоні А (Суперліга).

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Денис Поворознюк, Олександр Біда та Ростислав Парнак не братимуть участь у жеребкуванні суддів з 21 по 30 квітня 2021 року.

Після ретельного аналізу матчів Будівельник - Тернопіль та Миколаїв - Одеса визначено, що арбітрами було допущено багато явних помилок через неякісне суддівство та слабкий контроль гри.

Нагадаємо, Ягупова вдруге поспіль визнана MVP сезону у жіночій Євролізі.