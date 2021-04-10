Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 9 матчів.
Вашингтон з Олексієм Ленем, який набрав 15 очок, переміг Голден Стейт.
Орландо – Індіана 106:111 (30:33, 21:31, 27:19, 28:28)
Бостон – Міннесота 145:136 OT (25:39, 32:27, 35:31, 32:27, 21:12)
Нью-Йорк – Мемфіс 133:129 OT (23:35, 28:25, 32:30, 31:24, 19:15)
Новий Орлеан – Філадельфія 101:94 (23:22, 27:28, 26:18, 25:26)
Атланта – Чикаго 120:108 (25:33, 28:33, 33:18, 34:24)
Мілуокі – Шарлотт 119:127 (27:32, 28:34, 26:34, 38:27)
Денвер – Сан-Антоніо 121:119 (36:26, 25:24, 35:33, 25:36)
Голден Стейт – Вашингтон 107:110 (23:32, 27:25, 29:28, 28:25)
Кліпперс – Х'юстон 126:109 (26:36, 41:10, 27:37, 32:26)
Нагадаємо, Лень став найрезультативнішим українцем в історії НБА.