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Вашингтон з Ленем переміг Голден Стейт. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:41 271 0
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Вашингтон з Ленем переміг Голден Стейт. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 9 матчів.

Вашингтон з Олексієм Ленем, який набрав 15 очок, переміг Голден Стейт.

НБА - Регулярний чемпіонат   
10 квітня

Орландо – Індіана 106:111 (30:33, 21:31, 27:19, 28:28)

Бостон – Міннесота 145:136 OT (25:39, 32:27, 35:31, 32:27, 21:12)

Нью-Йорк – Мемфіс 133:129 OT (23:35, 28:25, 32:30, 31:24, 19:15)

Новий Орлеан – Філадельфія 101:94 (23:22, 27:28, 26:18, 25:26)

Атланта – Чикаго 120:108 (25:33, 28:33, 33:18, 34:24)

Мілуокі – Шарлотт 119:127 (27:32, 28:34, 26:34, 38:27)

Денвер – Сан-Антоніо 121:119 (36:26, 25:24, 35:33, 25:36)

Голден Стейт – Вашингтон 107:110 (23:32, 27:25, 29:28, 28:25)

Кліпперс – Х'юстон 126:109 (26:36, 41:10, 27:37, 32:26)

Нагадаємо, Лень став найрезультативнішим українцем в історії НБА.

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