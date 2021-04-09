 Прометей розібрався з Одесою, Дніпро обіграло Черкаські Мавпи у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Прометей розібрався з Одесою, Дніпро обіграло Черкаські Мавпи у Суперлізі

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Результати матчів Суперліги
Прометей розібрався з Одесою, Дніпро обіграло Черкаські Мавпи у Суперлізі
#Прометей, #Одеса, #Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга
Регулярний чемпіонат
09 квітня

Одеса – Прометей (Кам`янське) 73:93 (13:16, 20:24, 15:31, 25:22)

Черкаські Мавпи — Дніпро 72:87 (19:27, 17:22, 21:29, 15:9)

Черкаські Мавпи: Райт 18 + 7 підбирань, Камерон 17 + 6 передач, Скапінцев 13 + 8 підбирань + 3 передачі, Ткаченко 7, Попов 4 — старт, Янг 9, Бондаренко 2, Сергеєв 2, Токовенко 0, Мельник 0, Руслов 0

Дніпро: Террелл 15, Тимофеєнко 13, Закурдаєв 9 + 4 підбирання, Кравцов 8 + 2 перехоплення, Купер 6 + 9 передач + 4 підбирання — старт, Глєбюов 10, Санон 9 + 5 підбирань + 4 передачі - 4 втрат, Бобров 8, Натяжко 4, Корнієнко 3 + 6 підбирань, Коломойський 2, Шундель 0

Миколаїв – Харківські Соколи 82:77 (23:21, 23:20, 12:23, 24:13)

Миколаїв: Колтер 11 очок + 4 підбирань + 3 передач, Приймак 4 очок + 6 підбирань, Дубоненко 16 очок, Конате 22 очок + 6 підбирань + 2 передач, Едріан 15 очок + 12 підбирань + 2 передач

Харківські Соколи: Бояркін 5 очок + 4 підбирань + 4 передач, Шевченко 14 очок + 6 підбирань + 4 передач, Чумаков 15 очок + 11 підбирань + 2 передач, Граф 7 очок + 2 підбирань + 4 передач, Місяць 12 очок + 6 підбирань + 1 передач

Раніше, Хімік у напруженому матчі обіграв Запоріжжя у Суперлізі.

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