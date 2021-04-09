Даллас здолав Мілвокі, Торонто програв Чикаго. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 7 матчів.
Оклахома-Сіті з Святославом Михайлюком, який набрав 10 очок, програла Клівленду.
НБА - Регулярний чемпіонат
9 квітня
Маямі - Лейкерс 110:104 (32:27, 22:29, 29:24, 27:24)
Торонто - Чикаго 113:122 (27:33, 24:31, 28:33, 34:25)
Оклахома-Сіті - Клівленд 102:129 (38:38, 23:27, 14:28, 27:36)
Даллас - Мілвокі 116:101 (29:31, 26:25, 25:28, 36:17)
Кліпперс - Фінікс 113:103 (27:23, 27:33, 29:25, 30:22)
Сакраменто - Детройт 101:113 (23:27, 21:35, 30:27, 27:24)
Юта - Портленд 122:103 (30:29, 23:27, 40:19, 29:28)