Сакраменто підписав контракт з Джонсом

Джерело - Чемпіон.
Сакраменто підписав 10-денний контракт з центровим Деміаном Джонсом (25 років, 211 см).
Про це повідомляє інсайдер ESPN Марк Джей Спірс.
Джонс раніше грав за Лейкерс, провів там кілька тижнів, але клуб вирішив не зберігати його в складі. Центровий провів за діючих чемпіонів вісім матчів, набираючи 5,4 очка, 3,3 підбору і 0,9 блок-шота за 14 хвилин в середньому за гру.
The Sacramento Kings say they have signed center Damian Jones to a 10-day contract.— Marc J. Spears (@MarcJSpears) April 7, 2021
Джонс приєднався до Лейкерс 26 лютого після розірвання угоди з Фініксом.
Раніше, Маклемор підписав контракт з Лейкерс.