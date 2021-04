Сакраменто підписав контракт з Джонсом

Сакраменто підписав 10-денний контракт з центровим Деміаном Джонсом (25 років, 211 см).

Про це повідомляє інсайдер ESPN Марк Джей Спірс.

Джонс раніше грав за Лейкерс, провів там кілька тижнів, але клуб вирішив не зберігати його в складі. Центровий провів за діючих чемпіонів вісім матчів, набираючи 5,4 очка, 3,3 підбору і 0,9 блок-шота за 14 хвилин в середньому за гру.

The Sacramento Kings say they have signed center Damian Jones to a 10-day contract.