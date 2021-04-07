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Сакраменто підписав контракт з Джонсом

Вчора 22:55 270 0
Джонс раніше грав за Лейкерс
Сакраменто підписав контракт з Джонсом
#Джонс, #Сакраменто

Джерело - Чемпіон.

Сакраменто підписав 10-денний контракт з центровим Деміаном Джонсом (25 років, 211 см).

Про це повідомляє інсайдер ESPN Марк Джей Спірс.

Джонс раніше грав за Лейкерс, провів там кілька тижнів, але клуб вирішив не зберігати його в складі. Центровий провів за діючих чемпіонів вісім матчів, набираючи 5,4 очка, 3,3 підбору і 0,9 блок-шота за 14 хвилин в середньому за гру.

Джонс приєднався до Лейкерс 26 лютого після розірвання угоди з Фініксом.

Раніше, Маклемор підписав контракт з Лейкерс.

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