Міннесота перемогла Сакраменто, Юта програла Далласу. Результати матчів НБА

У НБА зіграно чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 7 матчів.

17 очок Святослава Михайлюка не допомогли перемогти Детройт. Вашингтон з Олексієм Ленем, який набрав 13 очок, програв Торонто.

НБА - Регулярний чемпіонат

6 квітня

Бруклін - Нью-Йорк 114:112 (31:34, 26:33, 32:21, 25:24)

Даллас - Юта 111:103 (27:25, 23:17, 37:27, 24:34)

Міннесота - Сакраменто 116:106 (26:29, 29:26, 27:27, 34:24)

Оклахома-Сіті - Детройт 108:132 (19:30, 28:28, 30:35, 31:39)

Сан-Антоніо - Клівленд 101:125 (26:28, 21:29, 33:43, 21:25)

Торонто - Вашингтон 103:101 (19:28, 32:33, 24:25, 28:15)

Г’юстон - Фінікс 130:133 (34:34, 26:36, 32:31, 38:32)