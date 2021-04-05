 Звонов: Завжди готовий грати за збірну України | Баскетбол | Champion.com.ua
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Звонов: Завжди готовий грати за збірну України

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Максим Звонов прокоментував виступи за збірну України
Звонов: Завжди готовий грати за збірну України
#Звонов, #Будівельник

Джерело - tribuna.com.

Форвард Будівельник Максим Звонов вказав на можливість повернення в збірну України.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Питання повернення в національну збірну для тебе закрите, чи ти ще розраховуєш колись отримати до неї запрошення? Думаю, що ще не закрите. Чому ні? Я завжди готовий грати за збірну - ніколи в моїй кар'єрі не було такого, щоб мене покликали в національну команду, а я відмовився.

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Нещодавно зустрічав таку статистику, що з діючих баскетболістів я - один з лідерів по матчам за збірну України разом зі Славою Кравцовим і Сашею Липовим. Було дуже приємно, раніше про це не знав.

Я вважаю, що це велика честь для кожного гравця - представляти свою країну, і це завжди дуже приємно. Тому якщо раптом подзвонять - я готовий, - сказав Звонов.

У складі національної збірної Звонов виступав на чемпіонаті Європи 2011, 2013, 2015 і 2017 років, а також брав участь в Кубку Світу в Іспанії, в 2015 році.

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