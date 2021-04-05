Звонов: Завжди готовий грати за збірну України

Джерело - tribuna.com.
Форвард Будівельник Максим Звонов вказав на можливість повернення в збірну України.
Про це розповів сам баскетболіст.
"Питання повернення в національну збірну для тебе закрите, чи ти ще розраховуєш колись отримати до неї запрошення? Думаю, що ще не закрите. Чому ні? Я завжди готовий грати за збірну - ніколи в моїй кар'єрі не було такого, щоб мене покликали в національну команду, а я відмовився.
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Нещодавно зустрічав таку статистику, що з діючих баскетболістів я - один з лідерів по матчам за збірну України разом зі Славою Кравцовим і Сашею Липовим. Було дуже приємно, раніше про це не знав.
Я вважаю, що це велика честь для кожного гравця - представляти свою країну, і це завжди дуже приємно. Тому якщо раптом подзвонять - я готовий, - сказав Звонов.
У складі національної збірної Звонов виступав на чемпіонаті Європи 2011, 2013, 2015 і 2017 років, а також брав участь в Кубку Світу в Іспанії, в 2015 році.