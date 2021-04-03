Торонто знищило Голден Стейт, Лейкерс обіграло Сакраменто. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
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НБА - Регулярний чемпіонат
03 квітня
Торонто - Голден Стейт 130:77 (27:26, 35:16, 46:14, 22:21)
Бостон - Х'юстон 118:102 (33:25, 19:19, 30:26, 36:32)
Нью-Йорк - Даллас 86:99 (25:22, 21:27, 23:23, 17:27)
Індіана - Шарлот 97:114 (24:28, 25:32, 27:24, 21:30)
Мемфіс - Міннесота 120:108 (30:28, 38:38, 24:18, 28:24)
Нью-Орлінс - Атланта 103:126 (34:28, 20:27, 25:39, 24:32)
Юта - Чикаго 113:106 (26:25, 32:24, 30:24, 25:33)
Портленд - Мілвокі 109:127 (21:34, 32:26, 20:37, 36:30)
Сакраменто - Лейкерс 94:115 (27:29, 26:36, 23:26, 18:24)