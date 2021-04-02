Маямі переміг Голден Стейт, Атланта дотиснула Сан-Антоніо. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
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НБА - Регулярний чемпіонат
02 квітня
Клівленд - Філадельфія 94:114 (31:31, 25:27, 17:27, 21:29)
Бруклін - Шарлот 111:89 (32:11, 36:37, 24:17, 19:24)
Маямі - Голден Стейт 116:109 (23:24, 36:30, 27:27, 30:28)
Нью-Орлінс - Орландо 110:115 OT (26:27, 19:25, 31:19, 25:30, ОТ1 - 9:14)
Сан-Антоніо - Атланта 129:134 OT (22:32, 26:22, 32:30, 30:26, ОТ1 - 9:9, ОТ2- 10:15)
Кліпперс - Денвер 94:101 (20:31, 29:31, 21:19, 24:20)