 Даллас обіграв Бостон, Лейкерс поступилися Мілвокі. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України вдома не переграла Казахстан у кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:36 7619 2
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Казахстан
Сьогодні 10:45 662
Велепец повернувся у збірну України
Сьогодні 09:12 1375
Україна - Казахстан 1:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 695
Світоліна - Барті: онлайн-трансляція півфіналу Miami Open. LIVE
Сьогодні 08:33 640
Михайлюк зіграв найрезультативніший матч сезону в НБА
Сьогодні 08:30 705
Шевченко: Казахстан покарав збірну України
Сьогодні 08:12 2505
Німеччина зазнала сенсаційної поразки, Англія перемогла Польщу. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:52 2180
Україна - Казахстан 1:1. Як це було
Вчора 23:35 13636
Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022
Вчора 13:42 3729
Блоги
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською Андрій Твердохліб
30.03.2021 17:45 1346 1
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
30.03.2021 17:12 1587
Зірковий бразилець підтримав Миколенка
Зірковий бразилець підтримав Миколенка Андрій Твердохліб
30.03.2021 16:53 2585
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії Valeriy Ruchka
30.03.2021 11:42 2328
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського Valeriy Ruchka
29.03.2021 17:02 3534 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:57 Футбол Іспанія - Косово 3:1. Огляд матчу 103
12:45 Футбол Трубін відреагував на свій дебют у збірній України 294
12:35 Футбол Повне спустошення - Левченко підсумував матчі збірної України 748
12:17 Футбол Дешам: Журналісти називали збірну Казахстану ідіотами, а вони зіграли внічию 265
11:58 Футбол Греція - Грузія 1:1. Огляд матчу 273
11:48 Футбол Піжонство та самовпевненість - Кривцов пояснив провал у матчі з Казахстаном 381
11:38 Футбол Чемпіонат світ-2022. Який вигляд має турнірна таблиця групи України після 3-го туру 1155
11:31 Футбол Яремчук: Збірну України підвела реалізація 293
11:20 Теніс Світоліна водинадцяте зіграє проти перших ракеток світу 839
11:17 Футбол Зінченко – найкращий гравець матчу Україна – Казахстан за версією Whoscored 359
10:56 Футбол Боснія і Герцеговина - Франція 0:1. Огляд матчу 564
10:45 Футбол Визначився найкращий гравець матчу Україна - Казахстан 662
10:33 Хокей Колорадо закинуло 9 шайб Аризоні, перемоги Торонто та Лос-Анджелеса. Результати матчів НХЛ 139
10:17 Блог Не футболом єдиним. Селезньов показав свою хокейну майстерність 366
10:14 Футбол Шевченко: Збірна України набрала мало очок удома — будемо брати їх на виїзді 770 1
10:01 Блог Збірна Польщі відмовилась стати на коліно перед матчем проти Англії 1393 1
09:57 Футбол Англія - Польща 2:1. Огляд матчу 550
09:48 Баскетбол Даллас обіграв Бостон, Лейкерс поступилися Мілвокі. Результати матчів НБА 539
09:31 Футбол Маліновський виділив проблему збірної України 924
09:23 Блог Любов назавжди: Світоліна та Монфіс відновили спільну сторінку в соцмережі 690 2
09:12 Біатлон Велепец повернувся у збірну України 1375
08:55 Футбол Україна - Казахстан 1:1. Огляд матчу 695
08:45 Футбол Тренер збірної Казахстану оцінив матч проти України 1863
08:33 Пряма трансляція Світоліна - Барті: онлайн-трансляція півфіналу Miami Open. LIVE 640
08:30 Баскетбол Михайлюк зіграв найрезультативніший матч сезону в НБА 705

Даллас обіграв Бостон, Лейкерс поступилися Мілвокі. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:48 539 0
Результати матчів НБА
Даллас обіграв Бостон, Лейкерс поступилися Мілвокі. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Актуально: Оклахома з 22 очками Михайлюка обіграла Торонто

НБА - Регулярний чемпіонат   
01 квітня

Детройт - Портленд 101:124 (33:31, 19:20, 27:36, 22:37)

Індіана - Маямі  87:92 (28:23, 17:20, 22:22, 20:27)

Бостон - Даллас 108:113 (25:30, 20:34, 28:26, 35:23)

Бруклін - Х'юстон 120:108 (29:42, 28:26, 29:19, 34:21)

Мемфіс - Юта 107:111 (28:29, 21:28, 27:18, 31:36)

Міннесота - Нью-Йорк  102:101 (19:26, 31:25, 20:30, 32:20)

Сан-Антоніо - Сакраменто 120:106 (33:27, 36:26, 28:29, 23:24)

Лейкерс - Мілвокі 97:112 (30:24, 19:33, 26:32, 22:23)

Фінікс - Чикаго 121:116 (39:37, 28:21, 27:28, 27:30)

Коментарі ()