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Фенербахче з Ягуповою вийшов у півфінал чемпіонату Туреччини

Сьогодні 11:48 273 0
Українська баскетболістка знову найрезультативніша у Фенербахче
Фенербахче з Ягуповою вийшов у півфінал чемпіонату Туреччини
#Ягупова, #Фенербахче

Джерело - fbu.ua.

Фенербахче капітана збірної України Аліни Ягупової переміг Хатай у другому матчі 1/4 фіналу плей-оф чемпіонату Туреччини – 91:70.

Про це повідомляє ФБУ.

Українка знову стала найрезультативнішою в складі своєї команди. За 29:40 вона набрала 22 очка, 5 підбирань, 8 передач, 2 перехоплення, 1 блокшот.

Це друга перемога Фенербахче в серії, яка і вивела команду в півфінал. У 1/2 фіналу команда Ягупової зіграє проти БК Чанкая, який у двох матчах здолав Орманспор.  

Нагадаємо, Ягупова вдруге поспіль претендує на звання MVP сезону у Євролізі.

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