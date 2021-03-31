Фенербахче з Ягуповою вийшов у півфінал чемпіонату Туреччини

Українська баскетболістка знову найрезультативніша у Фенербахче

Фенербахче капітана збірної України Аліни Ягупової переміг Хатай у другому матчі 1/4 фіналу плей-оф чемпіонату Туреччини – 91:70.

Про це повідомляє ФБУ.

Українка знову стала найрезультативнішою в складі своєї команди. За 29:40 вона набрала 22 очка, 5 підбирань, 8 передач, 2 перехоплення, 1 блокшот.

Це друга перемога Фенербахче в серії, яка і вивела команду в півфінал. У 1/2 фіналу команда Ягупової зіграє проти БК Чанкая, який у двох матчах здолав Орманспор.

Нагадаємо, Ягупова вдруге поспіль претендує на звання MVP сезону у Євролізі.