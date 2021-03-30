Голден Стейт розбірався з Чикаго, перемоги Брукліна та Кліпперс. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
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НБА - Регулярний чемпіонат
30 березня
Нью-Йорк - Маямі 88:98 (16:21 27:15, 21:39, 24:23)
Бруклін - Міннесота 112:107 (37:25, 24:27, 26:25, 25:30)
Бостон - Нью-Орлінс Пеліканс 109:115 (27:32, 28:32, 26:24, 28:27)
Х'юстон - Мемфіс 110:120 (27:23, 30:34, 34:33, 19:30)
Детройт - Торонто 118:104 (35:27, 31:23, 26:25, 26:29)
Юта - Клівленд 114:75 (27:18, 26:16, 37:18, 24:23)
Кліпперс - Мілвокі 129:105 (26:38, 31:17, 39:31, 33:19)
Голден Стейт - Чикаго 116:102 (34:29, 31:31, 31:25, 20:17)